„Látszik, hogy frászt kapott a baloldal a Harcosok Klubjától. Sorra jelennek meg a baloldali megmondóemberektől a rettegő írások az új szerveződés kapcsán. (…)

A legújabb példája a Harcosok Klubja sikerének Juszt László páni félelme. Az egyik leghangosabb balos megmondóember a következőt posztolta rettegésében, a tőle megszokott stílusban:

«Túl azon, hogy a BOK csarnokban rendezett Fidesz-performansz rendkívül ordenáré volt, egyben félelemkeltő és nagyon hazug. Aki elhiszi, hogy ezek a munkában megőszült, kedves öreg nénikék s bácsikák mostantól az internet s a digitális világ bűvészei lesznek, az talán a gólyamesében is hisz. Ők csak alibinek kellenek. Rájuk lehet majd hivatkozni, mint a hatalmat erősítő népre, miközben orosz vagy saját fizetett AI-szakértőik lehetetlenítik majd el a választásokig a digitális küzdőmezőt. Hogy ez ne tűnjön fel, a HK sikereként fogják elkönyvelni. Szóval megint egy újabb szemfényvesztés a Fidesztől.»

Persze, persze Laci bácsi. (…)

A Harcosok Klubja már most elérte az egyik célját, hiszen a teljes baloldal megijedt ettől a kezdeményezéstől. Méghozzá azért félnek, mert végre a Fidesz felismerte, hogy az internet világában is küzdeni kell, nem szabad, hogy leuralják az ellenzéki hangok a világhálót. Juszt mostani kirohanásával egyébként leleplezte Magyar Pétert, az új kedvencét is, hiszen a Tisza Párt elnöke pontosan ugyanúgy retteg a Harcosok Klubjától, mint a megmondóemberei.

Harcra fel!”