Figyelmeztet az elemző: a gyűlöletakciók azt igazolják, „a Magyar Péter hergelte indulatnak nem szab gátat semmilyen észérv”

Az elemző mindezek után arra is kitért, hogy pártállástól függetlenül mindenkit meg kell győzni arról, hogy „a józan gondolkodás fontosabb, mint a hangerő, de önmagában nem elég csendben tudni az igazságot, hanem ki is kell mondani azt”. Máraival idézve arról is írt, „bírni kell a fagyot is, ha acél akar lenni az ember”.

Pálfalvi Milán szerint ez nem pártokról, hanem Magyarország demokratikus önazonosságáról és jövőjéről szól. „Ehhez megalapozott reményt ad a tudat, a magyarok okosabbak annál, hogy bedőlnének a provokációnak. Mostantól viszont hibát követ el, aki csendben marad” – szögezte le.

Nyitókép: Képernyőfotó

***