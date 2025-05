Elmondta Demkó Attila: így alakulhat a háború

A tárgyalások ugyanis folytatódni fognak, az nem kérdés, csakhogy

az oroszok láthatóan húzzák az időt, tehát a nyári szezont valószínűleg végig akarják harcolni, hogy minél nagyobb területek birtokába jussanak, és minél jobban meggyengítsék Ukrajnát.

– mondta Demkó.

A biztonságpolitikai szakértő kifejtette: az Oroszország elleni szankciós fegyverek nagy részét már kilőtték. Nagy kérdés, hogy a további felvetett szankciók – például az 500 százalékos pótvám az orosz olaj vásárlóira – hatékonyak tudnának-e lenni, hiszen Indiát vagy Kínát is érintenék.

Ezzel pedig nehéz helyzetbe hozná magát az Egyesült Államok, hiszen kiújulna a vámháború. „Vagyis nagyon kevés olyan fegyver van már nyugati kézben, amely rövid távon meg tudná állítani Oroszországot. Az oroszok meg úgy látják, hogy rövid távon is tudnak komoly eredményeket elérni a fronton” – mondta Demkó Attila.

A szakértő nem tartja valószínűnek, hogy Amerika kiszállna az orosz-ukrán rendezésből, hiszen mégiscsak a világ vezető hatalma.

Vannak érdekei Ukrajnában, hiszen aláírták az ásványkincsszerződést, ami miatt szimbolikus szempontból is nagyon rossz lenne a Donald Trumpnak a teljes kiszállás és Ukrajna magára hagyása. Emellett az amerikaiak fegyvereket is szállítanak Ukrajnába és ezt folytatni is fogják, ahogy a hírszerzési támogatást is. A tárgyalások során is ott lesz az amerikai nyomás mind a két félen az előbbre jutás érdekében – véli a szakértő.

Demkó szerint van esély fegyvernyugvásra, csak az a kérdés, hogy mikor. Úgy látja

ennek szeptember-október-novemberben jöhet el az ideje, különösen, hogyha az oroszok elérték a minimális céljaikat,

de persze pontosan nem lehet megmondani ennek várható idejét.

A hadiállapotot Demkó Attila szerint egyértelműen Oroszország bírja tovább, hiszen több embert tud bevinni a hadseregbe, felfuttatta a fegyvergyártását – miközben a nyugati fegyvergyártás lassabban pörgött fel –, és még bírja az orosz gazdaság is, habár egyre több nehézség látszik ezen a területen. Ukrajna viszont kivérzett, nem kap elég fegyvert, és azt se lehet mondani, hogy a haderő vezetése kiváló lenne.

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP