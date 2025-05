Berobbanhat a balatoni turizmus, évi kétmillió vendég is jöhet a térségbe

A Hévíz-Balaton Airport óriási előrelépést hozhat Hévíz, Zala vármegye és egész Nyugat-Magyarország életébe.

Így reményei szerint a térségbe érkező új vendégkörökkel elérhető lesz az álom: az évi kétmillió vendégéjszaka.

Korábban a sármelléki reptér fő tulajdonosa – 90 százalékos részesedéssel – a Magyar Turisztikai Ügynökség volt, de nemrég a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) lépett a helyére. Hévíznek változatlanul 10 százaléka maradt a repülőteret működtető Hévíz-Balaton Airport Kft.-ben.

A Magyarországon működő három nemzetközi kereskedelmi repülőtér – Budapest, Debrecen és Sármellék – üzembentartójának a Nemzetgazdasági Minisztérium a tulajdonosa.

A sármelléki Hévíz–Balaton repülőtér forgalmának növekedése közvetlen lendületet adhat a Balaton nyugati régiójának és Nyugat-Magyarország idegenforgalmának. Javítja a Balaton térségének, valamint Zala és Vas vármegye fürdővárosainak elérhetőségét, és kulcsszerepet játszhat a „Balaton 365” célkitűzés megvalósításában.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az idegenforgalmi hatások mellett a repülőtér az üzleti kapcsolatok élénkítéséhez is hozzájárulhat, mivel gyorsabb elérhetőséget teremt Európa gazdasági központjai felé. Emellett áruszállító forgalomra is alkalmas, amely megfelelő fejlesztésekkel a régió gazdasági vonzerejét és logisztikai szerepét is növelheti.

Nyitókép: Pixabay

