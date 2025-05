Felgöngyölített átverőhálózat Ukrajnában, 1 millió hatszázezer leadott VOKS2025 – kövesse velünk élőben Orbán Viktor interjúját! (VIDEÓ)

A miniszterelnök a CPAC Hungary 2025 rendezvényen bejelentette a patrióta tervet, amellyel – szavai szerint – újra naggyá lehet tenni Európát.

1. Békét akarunk – nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna európai uniós tagsága sem. Hangsúlyozta, Ukrajna gyorsított uniós felvétele az alkalmas ürügy Európa háborús átszervezésére. 2. Szuverenitást akarunk – nem akarunk közös adókat, nem akarunk közös hitelfelvételt és nem akarunk központi gazdasági irányítást – fogalmazott, kiemelve: nem akarjuk, hogy a pénzünket egy harmadik ország háborújába küldjék. 3. Meg kell védeni a szabadságot. Vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát – hangsúlyozta. 4. Vissza kell venni Európát a migránsoktól, vissza kell szerezni városaink negyedeit.

A terv ismertetése után, pénteken, Orbán Viktor miniszterelnök rádióinterjút adott a Kossuth Rádiónak. Az interjú az ukrán eredetű elektronikus és banki csalásokkal kezdődött. A miniszterelnök kifejtette: mindenki veszélyben van, akinek bankkártyája van – egyetlen rossz mozdulat is elég. Hozzátette: ilyen csalások korábban is voltak, tört magyarsággal próbálkoztak, de most, hogy ezek az online térbe költöztek, újfajta védelemre van szükség. A miniszterelnök az úgynevezett „unokázós” csalásokhoz hasonlította a jelenséget, és emlékeztetett:

mindig a becsületes embereket károsítják meg – összesen mintegy 8 milliárd forint értékben.

Ebből az összegből körülbelül 1,5 milliárdot sikerült visszaszereznie a kormánynak. Bár nemzetközi hálózatok állnak ezek mögött az akciók mögött, a miniszterelnök elmondta, legutóbb sikerült felszámolni egy ukrajnai központú nemzetközi call-center hálózatot. Figyelmeztetett: nemcsak a jól ismert, „böhöm nagy autóval járó” ukrán maffiózók léteznek – vannak sokkal kifinomultabb módszerekkel dolgozó bűnözők is.

Ha Ukrajna az EU tagja lenne, sokkal nehezebb lenne fellépni ezek ellen – figyelmeztetett, hozzátéve: akármilyen nehéz, fel kell lépni ellenük. Jelenleg 169 ember ellen adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. A VOKS2025 kampány során 1,6 millióan küldték vissza a szavazólapokat, amit a miniszterelnök megerősítésként értékelt: az ukránokat ki kell tartani az EU-n kívül.

A CPAC Hungary 2025 kapcsán elmondta, hogy számos külföldi szereplővel tárgyalt Franciaországtól Lengyelországig. Úgy látja, egyre erősebb a meggyőződés:

Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a CPAC Hungary az európai „Harcosok Klubja”. Aki komoly döntéseket akar megvitatni, annak védekeznie kell az álhírekkel és hazugságokkal szemben. A rendezvény résztvevői azok, akik az igazságért harcolnak. Szerinte Brüsszel minden válságra – legyen az gazdasági, egészségügyi vagy geopolitikai – úgy reagált, hogy még több hatáskört próbált magához vonni a tagállamoktól.

Miközben ezek kezelésében rendre kudarcot vallott – sem a COVID-ot, sem a mostani háborút nem tudták megfelelően kezelni.

A háborús fenyegetést pedig ürügyként használják arra, hogy még több pénzt, jogkört és befolyást vegyenek el a tagállamoktól.

Ez ellen – mondta Orbán – határozottan fel kell lépni.

A miniszterelnök bejelentette: lassan, de biztosan kezd kialakulni az együttműködés a jobboldali pártcsaládok és frakciók között az Európai Parlamentben. Ezek – mint fogalmazott – húsba vágó kérdések, hiszen amikor Brüsszelről beszélünk, a magyar családok életéről, az inflációról és a hazai vállalkozások jövőjéről van szó.

Orbán Viktor szerint Ukrajna EU-tagsága pénzügyi öngyilkossággal érne fel. Először a szomszédos országokat tenné tönkre: az ukrán munkaerő lenyomná a béreket, ami a nyugdíjrendszerre, az élelmiszeriparra és a mezőgazdaságra is negatív hatással lenne.

Egyetlen módja van a bajok megelőzésének: Ukrajnát kívül kell tartani, de együtt kell működni vele.

Marad az árrésstop – a kormány szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Bár még mindig magas inflációs környezetben élünk, az infláció sokkhatása enyhült. Jelenleg 900 élelmiszer és 420 drogériatermék ára kedvezőbb. A kormány vizsgálja, milyen további termékcsoportokra lehet szükséges kiterjeszteni az árréskorlátozást.

Zárásként a Parajdi Sóbányáról esett szó – arról a bányahelyszínről, ahol már Szent István idején is bányásztak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Parajd része a magyar nemzettudatnak, és ami ott történik, az nekünk is fáj – mintha velünk történne. Bár a helyzet szinte kilátástalan, emlékeztetett: Erdély nem csak Parajdból áll – Háromszék környékén például 1–2 méteres víz önti el a magyarok kertjeit. A magyar kormány minden támogatást meg fog adni az ott élő magyaroknak.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán