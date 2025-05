Menekülő tiszások, „fölvett nagy lóvék” és a „nem is olyan buták” – Lázár János nem kertelt (Videó)

Patrióták vs. hazaárulók

Az említett Lázárinfón a Tisza párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának hazaáruló kijelentése, valamint Magyar Péter és pártjának brüsszeli tevékenysége is szóba került. Lázár János ennek kapcsán úgy fogalmazott: „rengeteg olyan kérdés van, amiben nem értünk egyet, de abban a kérdésben, hogy a közélet területén a végső feladatunk és felelősségünk, hogy minden magyar érdekében döntést hozzunk, ebben mindig egyet kell értenünk. Itt, Magyarországon is és Magyarországon kívül, Brüsszelben is.

Szégyen-gyalázat, hogy vannak olyanok, akik odamennek, lefekszenek a brüsszelieknek és képesek Magyarországnak, a hazájuknak, a városaiknak, a polgártársaiknak tudatosan, szándékosan kárt okozni.

Minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb lesz majd a Tisza pártnak – gondolják ők. Azonban

ez egy nagy hiba, mert mi ezt soha, semmilyen körülmények között nem fogjuk hagyni, meg fogjuk ezt akadályozni!” – szögezte le Lázár János.

Kivéreztetnék Magyarországot, de megvédhető a magyar szuverenitás

„Eddig Brüsszel azt a taktikát választotta, és mindazok, akiknek nem a magyar nemzeti szuverenitás volt a legfontosabb, hogy megfinanszírozták, megtámogatták, pénzzel kitömték azoknak a zsebét, akik Orbán Viktor ellen indultak. Így volt ez '22-ben, így volt ez '18-ban, így volt '14-ben, meg már korábban is.

Mindig voltak emberek, akik fölvették a nagy lóvét, hogyha szembe kellett szállni Orbán Viktorral. Megpróbálták legyőzni, aztán általában nem sikerült.”

A tárcavezető szerint „most azonban taktikát váltottak az ellenfeleink, ebből is látszik, hogy nem olyan buták, mert most nem pénzt adnak, hanem elvonják a forrásokat. Azt mondják, hogy kivéreztetik Magyarországot, hiszen ha az embereknek nem megy jól, akkor előbb-utóbb meg fogják ezt torolni a Fideszen és a kormányzaton, ezért próbálják elzárni az európai uniós pénzcsapokat és van egy párt, ami ezt támogatja.”