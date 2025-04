Videón, ahogy Magyar Péter bevallja: Manfred Weberék kérésére öltöztek ukrán színekbe a tiszás képviselők

„Itt a vallomás, mutatom! Mi a vergődés és hiszti oka, Peti? Te magad vallottad be, hogy Weber parancsára az ukrán kék-sárgát húzzátok magatokra! Most meg perrel fenyegeted Bohár Danit? Kék-sárga a zászlód, kék-sárga a pólód, kék-sárga a szíved!” – írta Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyben maga a Tisza-vezér vallja be:

a Manfred Weber vezette Néppárt kérte arra a tiszás képviselőket, hogy vegyék fel az ukrán-zászlós pólókat.