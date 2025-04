Vagyonnyilatkozati szabályokról tárgyal az Országgyűlés – Magyar Pétert is érintheti

A képviselők több fontos törvényjavaslatról döntenek és tárgyalnak a mai napon – készített összegző cikket a Magyar Nemzet.

Az ülés első napirendi pontja az a tervezet, amely megtiltaná energiaital értékesítését 18 éven aluliak számára. Ezt követően szavazásra kerül a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus és humanitárius válság magyarországi következményeinek kezelése érdekében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítása –

a kormány november 14-ig kér felhatalmazást.

Ezen felül a parlament dönthet az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségéhez kapcsolódó törvénymódosításokról is, valamint a kábítószer-előállítás és -terjesztés tilalmának szigorításáról is. Illetve több, családtámogatásokkal kapcsolatos előterjesztés is napirendre kerül, például az anyák kedvezményeinek pontosítása és az otthonfelújítási kölcsön jövedelmi feltételeinek enyhítése.

Kiemelt figyelem kísérheti azt a törvényjavaslatot is, amely Magyarország kilépését kezdeményezi a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC).

A tervezet értelmében a Parlament felmondaná a római statútumot és a bíróság kiváltságairól szóló ENSZ-megállapodást is.

További témák között szerepel a közlekedési ágazat szabályozása, a kulturális örökség védelméről szóló törvény kiegészítése, valamint a hadtörténeti örökség részletes szabályozása. A képviselők elé kerül a magyar–orosz kormány közötti megállapodás módosítása is, amely az atomerőmű-építéshez kapcsolódó állami hitel folyósítását érinti.

A nap során várhatóan sor kerül még az állami vagyonelemek – például gödi és esztergomi ingatlanok – önkormányzatoknak való átadásáról szóló javaslat megvitatására is, valamint a digitális állam kiépítéséhez és az energetikai versenyképesség növeléséhez kapcsolódó törvénymódosítások tárgyalására.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi