A vasúti fejlesztéseket is blokkolja a Tisza Párt és Brüsszel összejátszása

A lap felidézi, hogy Kollár pontosan miket is mondott az egészségügyről és a vasútról. „Azt kell mondanom, hogy ez nagyon hatékony volt, hozzávetőlegesen 21 milliárd eurót függesztettek fel a Magyarországnak járó támogatásokból, amelyekből egymilliárdot már el is vesztettek a magyarok. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra. Nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. (…) Arra gondolok, hogy példát is említsek, az RRF programból ötven kórházat lehetett volna felújítani, ami nem történt meg. Ha a magyar vasútvonalakat nézzük, ez egy tragédia. Néhány vonalon a vonatok sebessége alacsonyabb, mint 150-170 évvel ezelőtt.”

Kollár pedig a beszédében egyértelműen leleplezte magát és a pártját, amikor kijelentette, „ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”

Nyitóképünk: Mandiner-montázs