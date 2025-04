Újabb fordulat az MNB-botrányban: az új vezetés büntetőfeljelentést tett hűtlen kezelés miatt

A vizsgálatok során kiderült, hogy az alapítványok jelenleg nem rendelkeznek elegendő likvid vagyonnal az átvilágítás finanszírozására, ezért vált szükségessé a külön forrás biztosítása. „Az új vezetés egyértelművé tette, hogy a juttatás szigorúan pántlikázott, vagyis kizárólag az átvilágítási folyamatokat finanszírozhatják belőle” – mondta a forrás. A lap szerint a nyomozás 2024-re és 2025 első hónapjaira is kiterjed.

Bár az ÁSZ elnöke, Windisch László szerint az alapítványi vagyon zöme papíron megvan, a tényleges veszteség akár 150 milliárd forint is lehet. Az Index forrása figyelmeztetett: „Ez a hálózat annyira bonyolult, hogy most még nem lehet pontos becsléseket adni. Az viszont már most is biztosan kijelenthető, hogy vagyonvesztés és vagyoni károkozás történt.”

Matolcsy György ezzel szemben azt állítja, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***