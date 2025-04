Rég voltunk már ennyire kiszolgáltatva: egyértelműen kiderült, hogy a média vagy egy politikus a veszélyesebb

Az álhírek terjedése és kommunikációs potenciáljuk kiaknázása egyre inkább jellemzi a politikai életet. Mindez nyilvánvalóan mérgezi a társadalmi diskurzust, számos etikai és médiatudatossági kérdést, és nem utolsó sorban vezető politikusok felelősségét is felvetve.

A Faktum tényellenőrző portál elemzésében az elmúlt év három leginkább elterjedt álhírét vizsgálta meg abból a szempontból, hogy honnan eredtek, miként terjedtek el, hogy viszonyult hozzájuk a hagyományos sajtó és az egyes politikai szereplők, illetve cáfolatukat követően milyen utóéletük volt.

A rejtélyes „szír repülőgép” esete

A felsorolt esetek közül talán ez a legjelentősebb. Az elmúlt év legnagyobb visszhangot kiváltó álhíre a 2024 decemberének elején kapott szárnyra. Miután Bassár el-Aszad szír diktátor megbukott, iszlamista lázadók elfoglalták Damaszkuszt, Szíria fővárosát. Kezdetben olyan híreket terjedtek, hogy a menekülni kényszerülő Aszad repülőgépe lezuhant, ám később kiderül, hogy ez nem igaz:

a diktátor Moszkvában kapott menedékjogot.

A nemzetközi politikát megrengető események közepette a Magyar Hang nevű ellenzéki hetilap egy veszélyes álhírt kezdett el terjeszteni. A lap állítása szerint december 7-én este nyolc óra körül egy titokzatos Syrianair-repülőgép landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, Ferihegyen. A Magyar Hang cikkében azt állította, hogy a repülőgép egy szír felségjelű utasszállító, amelynek fedélzetén maga Aszad és kísérete érkezhetett a magyar fővárosba.

A Magyar Hang – később eltávolított – értesülését a Telex is átvette, így fogalmazva: „a Magyar Hang arról számol be, hogy nagy készülődés előzte meg szombat este a Syrianair repülőjének érkezését Ferihegyen. A lap információ szerint a szíriai gép valamivel nyolc óra előtt gördült be az I. terminálra.”

Később azonban a Telex pontosította a hírt, jelezve, hogy szír gép nem érkezett Budapestre. Magyar Péter a korábbi ügyhöz hasonlóan most is rögtön átvette az álhírt és megosztotta azt a közösségi oldalán.

A tanulság

A Faktum azonban megjegyezte, hogy Magyar Péter sem bocsánatot nem kért a korábbi álhírterjesztését, sem érdemi korrekciót nem tett az ügyben. Mivel ebben az esetben az elsődleges „hírforrás” a politikus által megosztott poszt volt, a lapok általi korrekció nem tompította érdemben az álhír továbbterjedését.

Magyar a közösségi oldalán a mai napig fent lévő posztjában csupán az alábbi „korrekciót” tette meg (megpróbálva újrakeretezni a vádakat):

„Frissítés: közben már sűrűn cáfolja a szír gép érkezését az Orbánék által megvásárolt Budapest Airport… most már csak az a kérdés, hogy mit kért Aszad nevében a szír pátriárka Orbán Viktortól december 2-án a Karmelita Palotában…vagy esetleg most már ezt a találkozót is cáfolják? A TISZA Párt tudni akarja továbbá, hogy hány Aszad körüli üzletember vett részt Rogán Antal letelepedési kötvényprogramjában.”