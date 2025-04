Óriási káosz várható Budapesten az esti Pride-tüntetés miatt – órákon át használhatatlan lesz legalább egy fővárosi híd (FOTÓK)

Kedden újra tüntetés és hídlezárás lesz Pride miatt, amely ezúttal 24 órán át fog tartani, és várhatóan minden héten lesz demonstráció – ezt még Hadházy Ákos ellenzéki parlamenti képviselő jelentette be a múlt héten.

Előzőleg hatalmas dugók alakultak ki a városban délután és este a tüntetés miatt, a tüntetők lezárták ugyanis a Petőfi hidat, az Erzsébet hidat, a Szabadság hidat, a Margit hidat és a Kossuth Lajost utcát is, ezért több járat nem közlekedett.

A rendőrség egyébként kimondta, hogy a múlt heti tüntetést jogellenesen tartották meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság múlt kedden este közölte, hogy tudomásul vették a jogellenes demonstrációt, és azt is jelezték, hogy a rendőrök a Szabadság hídon 19 óra 55 perckor több alkalommal felszólították a hídfoglalókat a jogellenes magatartás befejezésére. „Azokat, akik nem hajlandók elhagyni az úttestet, testi kényszerrel viszik fel a járdára” – tették hozzá.

Orbán Viktor: Nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt

Orbán Viktor múlt heti rádióinterjújában bejelentette, hogy törvénymódosítást adnak be, amely arra szolgál, hogy a tüntetésen részt nem vevők érdekeit is figyelembe vegyék. „Nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt” – fogalmazott.

Megváltoztatjuk a jogszabályokat, és lehetetlenné tesszük, hogy bírói döntésekkel akár több hidat is le lehessen zárni Budapesten”

– szögezte le.

Így bénítják meg Budapestet a hídfoglalók. Galériánk!