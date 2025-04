Orbán Viktor: Érdemes kizárólag Magyarország érdekeit nézni

Hozzátette azt is, hogy „anélkül, hogy bántanám őket, azt szoktuk mondani, hogy ők is benne vannak a nemzetben, mint a balsors a himnuszban”., Emlékeztetett arra is, hogy „a DK-sok, akik bátrabban fogalmaznak, mint a tiszások, azok még azt is mondják, hogy egy Európai Egyesült Államokat kellene létrehozni, és akkor abban kellene föloldódnia Magyarországnak befejezve 1100 éves történetét”. Véleménye szerint, „világos, hogy kik vagyunk mi és tudjuk, hogy kik ők”.

A teljes beszéd alább hallgatható és nézhető végig:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala