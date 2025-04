Mutatjuk, mennyire kell a zsebébe nyúlnia, ha jogosítványt szeretne!

Összességében akár 800 ezer és 900 ezer forint közötti összegbe is kerülhet, mire valaki manapság kézhez kapja a jogosítványát. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint ezen egyáltalán nincs mit csodálkozni: a benzin, a javítási költségek, és maga az autózás összes aspektusa drágult. Ráadásul a vezetésoktatók is speciális helyzetben vannak.

Pető Attila közlekedési szakértő mindezek mellett arra is felhívta a lap figyelmét, hogy

jelentős eltérést lehet látni a régebbi és az új generációk vezetéstanuláshoz való hozzáállásában is,

és ez koránt sem pozitív.

A Kresszprofesszorként is ismert szakértő arra is rámutatott, hogy most már 10 ezer forint egy vezetési óra, és legalább 30-at kell venni ahhoz, hogy valaki vizsgára mehessen. „Fogalmazzunk tehát úgy, hogy 10 ezer forintért adunk óránként egy autót, és ha az autózás költségeit megnézzük, ez is iszonyú árban van: az üzemanyag, a javítás, a biztosítás, minden, ami mindehhez kapcsolódik. Nem arról van szó, hogy az oktatók halára keresik magukat a tanulókon, hanem

nagyon sok az a járulékos költség, ami a vezetéssel jár”.

Szakértő: át kellene gondolni az oktatás menetét

Pető azzal folytatta, az oktatásban egy óra 50 perc. Ennek kapcsán azt szokta mondani azoknak, akik drágállják a jogsit, hogy üljenek be 50 percre egy taxiba, és nézzék meg, hogy mennyit fognak fizetni: átlagban 13-14 ezer forintot a városban úgy, hogy a taxis közben nem tanít, illetve vigyáz az autójára.

A szakértő azt is megjegyezte, hogy a jogosítványszerzést tovább drágítják az extra órák és a vizsgák is. Pető Attila a Pénzcentrumnak kifejtette, hogy véleménye szerint

az oktatást kellene átgondolni, mert az e-learning nem tanít és nem magyaráz:

a tantermi foglalkozáson régen azért lehetett kérdezni, az oktató elmagyarázta, sokkal jobban rögzültek az ismertek.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

