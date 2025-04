„Sokan kérdezik: miért nem megyek ki a hídlezárásokra és nem vesz rajta Második Reformkor Párt is. Minden tiszteletem Hadházy Ákosé, általában egyetértek vele, de ebben most nagyon nem.

(...) Természetesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy morális kötelességünk kiállni a gyülekezés szabadsága mellett. Ezt én is, mi is megtesszük, akik nem vagyunk ott a hídon. Viszont a hídlezáróknak is meg kellene érteni két dolgot.

Egyrészt, ez a konfliktus nem véletlenül lett a Pride ügye köré tervezve.

Maga a téma csak eszköz, egy kártya, az egész pedig egy csapda. A nagy hevületben érdemes lenne azért elgondolkodni ezen. Másrészt, mi ezeknek a tüntetéseknek a célja? A törvény visszavonása? Hogy pár százalékot nőjön a Momentum? Esetleg alkupozíció kiharcolása? Hm... Jövőre választás lesz.

Aki hisz abban, hogy 2026-ban leváltható a Fidesz, az dolgozik a választókerületén. Én is ezt teszem, és a 2RK többi jelöltje is ezt teszi. Aki nem, az meg kimegy a hídra ellenállni. Ez utóbbival sincs baj, de akkor legyen egyértelműen kimondva: »mi nem hiszünk abban, hogy a kormány választásokon leváltható«. És akkor ebből két dolog következik:

a) Visszaadom a mandátumomat.

b) Kijelentem, hogy nem indulok a '26-os választáson.

Ha ezt látnám a hídon állók részéről, nem értenék velük egyet, de azt mondanám, következetesek. Így egyelőre csak annyit látok: kétségbeesettek.”