Megszólaltak a Gyárfás-per védői

Mint megírtuk: huszonhét év után jogerős ítéletet hirdetett a Fenyő-gyilkosság ügyében a Fővárosi Ítélőtábla. Gyárfás Tamás felbujtóként hétéves börtönbüntetést kapott, később kell majd bevonulnia, a bíróságról hazamehetett.

A tárgyalásra Portik Tamás még a börtönből sem jelentkezett be, csak Gyárfás Tamás jelent meg személyesen

– írja az Index, hozzátéve, hogy Portik Tamás ítéletét helybenhagyták, az ő esetében így a büntetés életfogytig tartó fegyház.

Helmeczy László, Portik Tamás ügyvédje közölte a portál riporterével: „Nem jön Portik, és nem is lesz bekapcsolva. Felhívott engem, hogy jelentsem be az Ítélőtáblának, hogy nem hajlandó idejönni, sem Skype-on bejelentkezni.” Portik másik védője pedig megjegyezte, hogy szerinte több eljárási hiba is volt, hiába állapította meg az Ítélőtábla, hogy nem.

Zamecsnik Péter, Gyárfás Tamás ügyvédje pedig elmondta: „Öt év és egy hónap van hátra”,

de azt nem tudja, mikor kell Gyárfásnak bevonulnia.

„Szent meggyőződésem, hogy ez nem az objektív igazság, és ennek megfelelőlen – figyelemmel a bizonyítási indítványok elutasítására – további jogi lépéseket fogunk tenni (...) Perújítást mindenféleképpen szándékozunk benyújtani” – tette hozzá.

Megkérdezték tőlem, miért jöttem el... csak annyit mondhatok, hogy ez ügyben nincs miért szégyenkeznem”

– nyilatkozta a portálnak Gyárfás Tamás.