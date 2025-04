Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, mekkora tehertétel Magyar Péter

Így „támogatta” Magyar Péter a volt feleségét

Mint ismert: Magyar Péter exfelesége, Varga Judit volt igazságügyi miniszter beszámolója szerint házasságuk alatt folyamatos verbális – és fizikai – agressziónak volt kitéve. A volt igazságügyi miniszter elmondása alapján volt olyan eset, hogy egy övvel (és a rajta lévő övcsattal) dobta őt hátba Magyar, de olyan is történt, hogy bezárta a szobába, várandósan az ajtónak lökte, egy ízben pedig az ablakon kellett kimenekülnie, aminek a rendőrség is szemtanúja volt. Egy rendőri jelentés szerint Magyar Péter folyamatosan trágár módon gyalázta és fenyegette feleségét, és a Varga Judittal való kapcsolatát rendkívül toxikusnak írták le. Nem csak Varga Judit, de Magyar korábbi barátnője, Vogel Evelin is hasonló bánásmódról számolt be a kapcsolatuk időszakából.