Még koránt sincs vége az árak csökkentésének: izgalmas hírekkel jelentkezett Orbán Viktor (VIDEÓ)

Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerdán ismét ülésezett a kormány. Az egyeztetés után Orbán Viktor arról számolt be, hogy

a legfontosabb napirendi pontjuk az árletörések folytatása volt.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy az élelmiszerek esetében sikerrel léptek fel az áremelőkkel szemben: 30 alapvető élelmiszernél sikerült letörni az árakat.

Mint elhangzott, most a banki és a telekommunikációs szolgáltatásokon a sor, mert ezeknek az ára is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. A kormányfő azt is megjegyezte, „a bankokkal később tárgyalunk”.

A telekommunikációs cégekkel már születtek eredmények

A videós összeállításból az is kiderült, hogy szerdán a nemzetgazdasági miniszternek meghallgatták azt a beszámolóját, amely a telekommunikációs cégekkel folytatott tárgyalásokról szólt. Ezeknek az eredményei a következők:

megállapodásokat kötöttek arról, hogy a nagy szolgáltatók jövő év július 1-ig nem emelik meg az áraikat,

és aki az idén már eddig emelt, az visszaviszi az árait a január 1-jei szintre.

A legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy bevezet új, kedvező árú ajánlatokat a lakossági ügyfelek számára.

Orbán Viktor hozzátette, hogy a fentiek az internetre, a tévére és a mobiltelefonos szolgáltatásokra is vonatkoznak.

A videós bejelentkezését azzal zárta, hogy ezután felkészülnek a bankok, mivel folytatják az árletöréseket.

