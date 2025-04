Kemény fagyokkal, élénk széllel és hózáporokkal tért vissza a tél Magyarországra

Visszatért a télies időjárás Magyarországra: a hét első napján változóan felhős-napos idő várható, a felhőátvonulásokból helyenként záporok, hózáporok alakulhatnak ki. A HungaroMet előrejelzése szerint sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati, északi szél, amely jelentősen csökkenti a hőérzetet.

Hétfő reggel a változó felhőzet mellett hosszabb időre is kisüthet a nap, de a délelőtti óráktól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Néhol előfordulhat zápor, hózápor is. Napközben egyre nagyobb területen megélénkül a légmozgás, a Dunántúl nyugati és északnyugati részén pedig időszakosan meg is erősödhet az északi, északnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul, míg éjszaka általában mínusz 4 és plusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szélvédett, derült északi tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Estig az északkeleti megyékben, valamint a Nyugat-Dunántúlon, a Bakonyban és a Balaton térségében előfordulhatnak 70 kilométer per órát megközelítő vagy azt meghaladó széllökések, de ezek az esti órákban fokozatosan veszítenek erejükből.

Estétől a hózáporokból síkvidéken is kialakulhat vékony, 2 centiméternél nem vastagabb hóréteg.

Ahogy telnek a napok, úgy enyhül majd fokozatosan az idő. Szerdán még előfordulhatnak mínuszok, de a hét második felében – egyes térségekben – akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérséklet.

Nyitókép: Christof STACHE / AFP

