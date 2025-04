„Jelzem, ma van április utolsó napja és nincsen választás! Ez a példa is jól mutatja, hogy Magyar Péter csak egy manipulatív alak, aki folyamatosan álhíreket és kitalációkat dob be a közbeszédbe. Én már akkor is mondtam, hogy csak blöfföl, mégis mindenki ezzel a témával foglalkozott.

Az elmúlt napokban is így tett. Ezekkel direkt nem foglalkozom, hiszen csak elterelné a figyelmet arról, hogy paktumot kötött Brüsszellel annak érdekében, hogy a magyaroknak ártson, ő pedig politikai hasznot húzzon belőle, majd minden egyes brüsszeli elvárást teljesítene, például Ukrajna uniós tagságát.

Ez a lényeg Magyar Péterrel kapcsolatosan, minden más általa bedobott álhír csak figyelemelterelés!”