Hatalmas siker: nemcsak a képernyőn, de a könyvesboltokban is tarol a Hunyadi-sorozat!

A portál munkatársai több szegedi könyvesboltban is jártak, de sajnos mindenhol üres polcokkal találkoztunk az első kötet kapcsán. A többi rész még bőségesen elérhető, de a kezdeti kötet iránti kereslet egyre inkább kimeríti a készleteket.

Márciusban debütált a TV2 történelmi sorozata, amely talán minden idők legnépszerűbb történelmi produkciója lett. Az emberek egyre inkább elakarják olvasni a regénysorozatot is, az első kötet iránti kereslet már olyan mértékben megnőtt, hogy az árak is felkúsztak. Míg korábban 3 ezer forint körüli összeget kértek érte, mostanra akár 5-6 ezer forintot is elkérnek érte. Az első kötet jelenleg nem kapható, és ha így folytatódik, a többi rész is hasonló sorsra juthat. A webáruházak kínálata sem sokkal jobb, sőt, ott az árak gyakran még magasabbak.