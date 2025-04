Brutális munka: elárulta a Hunyadi szerzője, mennyit kellett kutatnia, mielőtt írni kezdte a regényfolyamot

Az író hozzátette: „Azóta is folyamatos a kutatás, most már lassan negyed évszázada az életem része, hogy ezt a korszakot kutatom, próbálok minden részletnek utánanézni. A történelmi regényírásnak, szerintem, a legszebb része az anyaggyűjtés, hiszen akkor van értelme, ha az embert érdeklik ezek a részletek. El is lehet veszni a részletekben, ezért nagyon komoly rendszerezésre van szükség, hogy hogyan lehet ebből regényes regényt megírni, ami nem veszik el a millió adatban, az évszámokban, az olyan részletekben, ami nem segíti az olvasást”.

Bán Mór azt is elmondta, „Igazán ott jön a neheze a feladatnak, hogy mindebből hogyan lehet olyan regénysorozatot megírni, amelynél az olvasó, reményeim szerint, nem veszi észre azt, hogy mennyi minden van belepakolva”.

A teljes interjút itt tekintheti meg:

