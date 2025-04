Ez lehet Erdő Péter neve, ha pápává választják

Mint cikkünkben írtuk: Erdő Péter a piarista gimnáziumba járt, s 1975-ben szentelték pappá, első szolgálati helye a bányászváros Dorog volt. A római Pápai Laterán Egyetemen szerzett kánonjogi doktorátust. 1999-ben szentelték püspökké. II. János Pál 2003-ban nevezte ki esztergom-budapesti érsekké, majd bíborossá kreálta. Erdő beszél angolul, olaszul, spanyolul, németül és franciául is. Volt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és kétszer az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke is. A 2014-es és 2015-ös, családról szóló püspöki szinódusok relátora (levezető elnöke) volt, a hagyományos tanítást védelmezve. Erdő nem tradicionalista, de engedélyezte a régi rítus bemutatását. A novus ordo celebrálásában hangsúlyozza a méltóságot és szépséget. A volt egyetemi tanár Erdőt a szellem emberének, nagy intellektusnak tartják, kiemelkedő diplomáciai képességekkel. Ha a bíborosok egy üldözést megtapasztalt, a perifériákat értő, konzervatív, csendes és rendet rakó pápaságot szeretnének, egy jó kánonjogász szervezővel az élen, aki diplomáciai tehetségénél fogva közvetíteni is tud különféle csoportok közt, Erdő lehet az emberük. Ahogy a The Remnant szaklap írja:

Erdő tökéletes jelöltnek tűnik, ha a bíborosok olyasvalakit szeretnének választani, aki a ratzingeri vonalon kormányozza tovább az egyházat, de a hirtelen változás látszata nélkül”.



Nyitókép: MTI/Ambrus Marcsi