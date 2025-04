Bevédte Perintfalvit: Erdőn kívül van még egy magyar bíboros, aki ott lesz a pápaválasztó konklávén

Német László ezt megelőzően 2008 óta a délvidéki Nagybecskerek püspöke volt, és a három őt felszentelő egyházi méltóság közül épp Erdő Péter volt a főszentelő.

Német László ott lesz a Ferenc pápa halálát követő 12. és 20. nap közt összeülő pápaválasztó konklávén, amelyen összesen 135-en gyűlnek össze, és a következő egyházfő megválasztásához 90 fős, kétharmados többségre lesz szükség. Bár nem tartják számon papabileként, azaz a pápai trón esélyeseként, ugyanúgy, mint minden bíborost, elvileg őt is pápává választhatják.

Egy 2023-as, zarandok.ma oldalnak adott interjúban Német László úgy fogalmazott a szélsőbaloldali Perintfalvi Ritával kapcsolatban:

„Azokat a gondolatokat, melyeket Rita képvisel, fontosnak tartom, a móddal, ahogy ezeket képviseli, nem értek mindig egyet. Rita nem magát teológusnak hirdető hölgy, hanem Perintfalvi Rita katolikus teológus, aki a grázi egyetemen post-doktorátusi asszisztens, a Szentszéknél jegyzett teológiai doktorátussal rendelkezik. Örüljünk és becsüljük meg a kritikus gondolkodást, az visz előre bennünket és a világot, ezt igyekezzünk beépíteni az egyházba, mert jó meglátásaik vannak. Különösen a nőknek. Mindig is szerettem kikérni a nők véleményét és örvendetes, hogy jól felkészül teológus nők is dolgoznak az egyházban. Jól megfér itt mindenki. Tiszteljük egymást és ne kérdőjelezzük meg egymás szakmaiságát. Rita teológus voltának az elvitatásakor tulajdonképpen egy a bécsi egyetem teológia fakultásának a kompetenciáját is megkérdőjelezzük, amely kánoni doktorátust adott neki. Ami pedig a bejegyzését illeti: nyilvánosan elhangzott szavakat és gondolatokat mindenkinek joga van úgy magyaráznia, ahogy kedve van.”

Mint azt írtuk, a centrista konzervatívnak besorolt Erdő Péter budapest-esztergomi érsek ott van a papabilék között, egy fogadóiroda igen előkelő helyre is tette.

***