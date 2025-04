Erre tényleg ne kattintson rá: elszabadult Magyar Péter parancsnoka, ilyen borzalmat még nem látott a TikTok (VIDEÓ)

Jessie J Price Tag című dalára készített viccesnek szánt rövid videót a Tisza Párt kezdő 11-ének ex-parancsnoka, Ruszin-Szendi Romulusz – a végeredmény a TikTok történetének egyik legkínosabb videója lett.

Az ezerarcú korábbi katona, aki sajtóhírek szerint a társadalombiztosítás terhére nemcsak hasi zsírleszívást, de tokaplasztikát is igénybe vett, minden oldalát megmutatja:

mosolyog, szigorú, napszemüvegben pózol, elnéz balra, elnéz jobbra, táncol, sőt, még egy csokor – Orbán Viktor arcképével ellátott – hamis 20 ezer forintost is eldob.

Az ilyen viccesnek szánt hamisítványokat egyébként a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kezdte el használni, de úgy tűnik, a TISZA Pártnál is elirigyelték ezt a tevékenységet. A videó végén fekvőtámaszozik is egy keveset Ruszin-Szendi Romulusz – most nem kellett menekülőre fognia, mint legutóbb, amikor kérdezni szerettünk volna tőle botrányairól.