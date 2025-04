Ennek minden magyar örülni fog: a banki díjak csökkentéséről állapodott meg Varga Mihály a Bankszövetséggel

A megállapodás szerint a bankok a jövőben ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban a jegybanki toleranciasáv felső határa (4 százalék) alá nem süllyed. Ezzel párhuzamosan legkésőbb a PAD díjkimutatásokkal együtt a bankok értesítik azokat az ügyfeleket, akik a jelenleginél kedvezőbb számlacsomagot is választhatnának. További segítséget jelent az a jövőben induló ügyféltájékoztató kampány, amely részletes felvilágosítást ad a bankok számlacsomagjainak éves költségéről, így a már meglévő számlacsomag is összehasonlíthatóvá válik más, kedvezményesebb konstrukcióval. A jegybank és a bankszövetség megállapodott arról is, hogy a pénzintézetek a jegybanki díjcsomag-kalkulátorral segítik a legkedvezőbb számlacsomag kiválasztását honlapjukon. A gyorsabb számlaváltás érdekében a régi számlát ezután online is felmondhatják az ügyfelek – írták.

A tájékoztatás szerint a Magyar Nemzeti Bank célja, hogy a banki szolgáltatások költségei érezhetően és fenntartható módon csökkenjenek, amelyben partnerként tekint a Magyar Bankszövetségre.

(MTI)

Fotó: MTI/Máthé Zoltán