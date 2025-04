Az áruló létrehozta az árulók pártját

Sok mindent láttunk már a politikában, és tulajdonképpen meglepődnünk sem kellene. Mégis mit várhat az ember egy olyan formációtól, mely bűnben fogant. A kezdetektől tudtuk, hogy Magyar Péter gátlástalan, és mindenre hajlandó a hatalom megszerzéséért. Ebben pedig magához hasonló gátlástalan társakra talál.

Ami viszont szintlépés még a korábbi ellenzéki pártokhoz képest is, hogy a látszatra sem adnak. Itthon Magyar Péter előadja a nemzetért aggódó lánglelkű hazafit, aki a kisemberekért küzd, Brüsszelben pedig örömmel jelentik, hogy közösen sikerült elérniük, hogy a magyaroknak rossz legyen. Ne tévedjünk, nem annak örülnek, hogy a kormánynak nehéz, ők annak örülnek, hogy a magyar emberek szenvedik el az ő árulásuk következményeit. Még példát is hoznak, nevezetesen hogy 50 kórház felújítását sikerült megakadályozniuk. Ez már önmagában is vérlázító lenne, de ha mellétesszük, hogy pont ők kérték számon a kormányon épp ezeknek a kórházaknak az állapotát, akkor rögtön átlátunk szitán, akarom mondani a Tiszán.