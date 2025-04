„Akasszák fel a királyokat!” – antifák és queerek is feltűntek a Pride melletti tüntetésen (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt kedden, ismét megbénult Budapest a Pride melletti tüntetés miatt. A rendőrök több résztvevőt is előállítottak, illetve igazoltattak.

A hídfoglaló eseményen a Magyar Jelen stábja is jelen volt, akik többek között megszólaltatták Szabó Bálintot, egykori szegedi képviselőt, aki az eddigi demonstrációkon azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a trombitaszólói mellett megmártózott a Dunában is. Egy alkalommal még újra is kellett éleszteni.

Szabó a portálnak azt nyilatkozta, hogy

ezek a szövegek, amik itt elhangzanak már hétről hétre, ezek már egyre unalmasabbak”.

„Valódi rendszerváltást akarok” – tette hozzá a politikus, aki szerint az is kérdés, hogy ennek „a kritikus tömegnek végre valaki az élére áll-e, és azt mondja, nem megyünk innen haza”.

Ez részben összecseng Gulyás Márton (Partizán) szavaival, aki kedd este a helyszínről bejelentkezve azt mondta, nem derült ki, hogy a Tisza Párton kívüli ellenzéknek mi az ajánlata a választóknak: egy „elég erős” képviseleti válság rajzolódott ki a fellépők beszédeiből.

Szabó Bálint a Magyar Jelen riporterének azt is leszögezte valamivel később, hogy a gyülekezési törvény módosításának szavazásáig végig kint fog maradni az utcán: ha kell hülyét csinál magából.

Ha kell ejtőernyővel jövök, ha kell, trombitálok a Duna kellős közepén”

– hangzott el.