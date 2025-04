„Gyorsan leszögezem, természetesen ez is legitim politikai törekvés. Csak akkor, ahogy arról már korábban is írtam, érdemes megállapítani és rögzíteni: az ügymenet, a választás, a vita, a tusakodás a NER-en belül zajlik. És akkor ebből még más is következik. Nevezetesen az a kérdés, hogy ki alkalmasabb a NER további vezetésére. Magyar Péter vagy Orbán Viktor? A kérdés ebben az esetben nem más. Ezt érdemes tisztázni magunk előtt. Ha ugyanis valaki azt a kérdést teszi fel, hogyan haladható meg a Nemzeti Együttműködés Rendszere, akkor az a kérdés nem tehető fel a Magyar–Orbán-mátrixban. A kettő – tudniillik a NER meghaladása, és a Magyar–Orbán-választék – együtt nem létezik. Nem van.

A fentebb említett jöjjön bármi persze nem Magyarral kezdődött és nem is Márki-Zay Péterrel, már a több tételben elővezetett összefogósdi is erről szólt: nem a kontent meg a mondás az első, hanem az eszköz meg a cél. Látjuk, mekkora sikert aratott több alkalommal is. Magyar a jöjjön bármi csúcsmodellje, ami egyébként a spektákulum, a politikai látványpékség felől nézve sikeresebbnek tűnik, mint bármi az elmúlt tizennégy-tizenöt évben. Már ha, ismétlem önmagam, a cél semmi más, mint Orbán Viktor leváltása, és nem a Nemzeti Együttműködés Rendszerének meghaladása.

Azt is tudom, vannak olyanok, akik szerint a dolgok menete a következő: Magyar Péter majd leváltja Orbán Viktort, megdönti a NER-t, aztán pedig újra virágozhat minden virág a demokrácia mezején. Többek közt újra szolgálatba helyezheti magát a magyar politizáló értelmiség azon csoportja, ami most már másfél évtizede részben a margóról figyeli az eseményeket, duzzog önnön elvesztett fontossága fölött, másfelől a háttérben megkötötte a maga kompromisszumait a rendszerrel, az előtérben – főként a Facebook-politizálásban – azonban kikéri magának az egészet. Ez két dolog miatt sem fog működni.”