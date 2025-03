Schilling Árpád: „Magyar Péternek vállalnia kell a kockázatot!”

A politikai kirohanásiról ismert balliberális rendező, Schilling Árpád hosszú, szenvedélyes hangvételű Facebook-bejegyzésben fogalmazta meg véleményét Magyar Péter hallgatásáról a Pride betiltása kapcsán. A Krétakör alapítója szerint ezzel lényegében „betiltották a szabad gyülekezést”, és ezzel a Tisza Párt vezetőjének is szembesülnie kell – írta meg a 24.hu.

Nem lehet tovább taktikázni

A Pride miatt módosított gyülekezési jog kapcsán Schilling Árpád úgy véli, Magyar Péternek és pártjának már nincs lehetősége további taktikázásra. A rendező posztjában bírálta, hogy Magyar Péter a középre pozícionálással és az „Orbán által telepített taposóaknák” kerülgetésével próbál politikai egységet kovácsolni, ám szerinte ez a távolságtartás gyengeséget sugall. Mint fogalmazott: „Magyar Péter terve, hogy a választásokig összeboronálja az egységes magyar nemzetet”, ennek kapcsán pedig abban bízik, hogy a demokratikus ellenzék úgyis rá fog szavazni.

Schilling szerint azonban ez a stratégia nem a bizonyításról, hanem a „kiábrándult fideszesek” és a jobboldali szavazók meggyőzéséről szól, ezért is jelennek meg Magyar körül olyan szimbólumok, mint „a sok ló, meg árvalányhaj”.

A Pride szerinte azért is tekinthető „taposóaknának”, mert egy olyan kérdés, amelyet a jelenlegi hatalom szándékosan aláaknázott. „Ha Magyar illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett” – írja Schilling, hozzátéve: hogyan is nézne ki, ha „Magyar Péter, aki a NER-ből jött, büszke rá, hogy konzervatív családból származik”, most „pedofílok” társaságában vonulna? Szerinte a mostani hozzáállás lényege, hogy

ha majd győzünk, minden más lesz, de egyelőre kussolni kell”.

Schilling úgy látja, Magyar stratégiája az, hogy hallgat olyan kérdésekben, amelyeket Orbán Viktor már előre aláaknázott, ilyenek például „a korábbi ellenzéket, a szexuális kisebbségek jogait érintő kérdések, Ukrajna”. Ez a fajta politikai pragmatizmus pedig szerinte „felülír mindenféle elvet és mértéket”.

Schilling szerint Magyar Péternek is „ott lenne a helye” a Pride-on

A rendező hangsúlyozza, hogy a szabadság kérdése nem választható le az állampolgári lét egyéb problémáiról, így az egészségügyről, oktatásról vagy adópolitikáról. Ehelyett ezeket az ügyeket „össze kéne boronálni”, és nem elkülönítve kezelni. Schilling szerint ezért is van jelentősége annak, hogy megtartsák a Pride-ot, és lehetőséget adjanak az embereknek „kifejezni a haragjukat”. A demokratikus választás nem egy ember támogatásáról szól – szögezi le –, hanem arról, hogy „a sokszínűség nem az ő személyes imágójának ellehetetlenítése, hanem a szabadság megélésének alapvető formája”.

A rendező szerint Magyar Péternek vállalnia kell a kockázatot, hogy ne veszítse el hitelét, és együtt kellene sétálnia mindazokkal, akik a térfigyelő kamerák kereszttüzében is felvállalják akár nemi, akár politikai identitásukat.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

***