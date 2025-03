„Az új, G. Fodor Gáborral közös rovatunk címe jövő idejű, de hogy tudjuk, hol lesz a labda, hol kell majd nekünk is lennünk, ahhoz az elején érdemes belenézni a visszapillantó tükörbe, hogy lássuk, hogyan jutottunk el oda, hogy Magyarország magára talált, hogy ma a jövő iránt újra nagy reményeket táplálhatunk.

Néhány hónap múlva lesz tizenöt éves Orbán Viktor kormányzása.

Ez – Békés Márton mértékadó kategorizálása szerint is – önálló korszaknak számít, és akkor az első Orbán-kormány idejét még nem is számoltam bele. Pedig már akkor nagy lendülettel megindult az országépítés. Az 1998-ban kezdődő első négy év az addigi majd’ egy évtizedhez képest teljesen új, friss, nemzeti célokat jelölt ki és a külső függés felszámolására törekedett, azonban – a rendszerváltoztatás zavaros körülményeinek terhelő hatása alatt és koalíciós parlamenti háttér miatt – azt gúzsba kötve kellett végigvinni. Az akkori polgári és keresztény alapú kormányzás a tanulás, a tapasztalatgyűjtés időszaka volt. A nemzeti kormányzás társadalmi bázisa épp csak létrejött, és akkor még nem is bizonyult ütésállónak.