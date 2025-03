„Ez az eljárás még uszításnak is nevezhető, a létminimum alatt élőket uszította a melegekre. A Magyar-hívők figyelmét felhívjuk arra is, hogy a »Tisza Párt« néven is ismert Magyar Péter ezzel az újabb manőverével megint kikerül az események fősodrából, nincs köze »ellenzéki« vezérként a társadalmat e pillanatban legmélyebben megrázó kérdéshez.

Ez nemcsak azzal jár, hogy Magyar szép csendben veszíti el a szimpatizánsai egy részét, amely már a közvéleménykutatásokban is megjelenik, s előre vetíti az általunk előre jelzett minden eddiginél nagyobb és katasztrofálisabb választási vereséget 2026-ban. Magyar agresszív és arrogáns fellépése azt is jelenti, hogy rá akarja kényszeríteni a híveire az általa pereferált tematikát, amely diktatórikus személyiségének kifejezésén túl még azt is jelenti, hogy nem tűr mást, csak azt, amit ő kitalál. Számára az emberek nem fontosak.”

