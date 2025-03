Lelepleződtek a külföldről pénzelt szervezetek: így vándoroltak a milliárdok Magyarországra!

Korábban már többször is beszéltek a Szuverenitásvédelmi Hivatal részéről egy „többlépcsős finanszírozási rendszerről”, most azonban részletesen is bemutatták, milyen formában érkeztek a külföldi pénzek Magyarországra „politikai nyomásgyakorlás” céljából – írja az Index.

Lánczi Tamás a hivatal vezetője a Facebookon egy videóban beszélt arról, hogyan használták fel álláspontjuk szerint a különböző magyarországi szervezetek a Biden-adminisztrációtól és a Brüsszelből érkező pénzeket.

Lánczi szerint a szervezetek az összeget „LMBTQ-érzékenyítésre, háborúpárti álláspont erősítésére és a migráció támogatására” költötték el.

Az elmúlt három évben összesen 23 milliárd forint értékben érkezett amerikai kormányzati, valamint európai uniós pénz Magyarországra.

Ez nem mikroadomány, nem olvasói támogatás, nem önkéntes felajánlás. Ez külföldi hatalmak pénze

– fogalmaz Lánczi Tamás a videóban, aki szerint csak Joe Biden elnöki idejéből 3,5 milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője kiemeli, hogy Washington mellett Brüsszel is „beszállt a finanszírozásba”, az Európai Bizottság legalább 19,5 milliárd forintot különített el „magyarországi politikai nyomásgyakorlásra”.

„Ez nem jótékonyság, ez egy 23 milliárd forintos külföldi beavatkozás” – jelentette ki Lánczi.

A külföldről Magyarországra érkező pénzek négyszintű finanszírozási modellje az alábbiak szerint épül fel a Szuverenitásvédelmi Hivatal lapunknak is elküldött közleménye szerint: