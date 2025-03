Így ünnepel Magyarország – mutatjuk, hova érdemes ellátogatni a március 15-i ünnepi hétvégén

Van, ahol vasárnap is programokkal várják a látogatókat

A Nemzeti Múzeumnál a központi ünnepség mellett szombaton 14 és 18 óra között, valamint vasárnap 10 és 18 óra között ingyenes családi programokkal várják az érdeklődőket. Míg az esti órákban fényfestésben is gyönyörködhetnek a járókelők, melyben megidézik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseit és ikonikus szereplőit.

De a Nemzeti Múzeum mellett a Budavári Palotanegyed és a nemzeti parkok is széles programkínálattal várják az érdeklődőket a nemzeti ünnep alkalmából. Március 15-én ingyenesen látogatható több múzeum Budapesten és vidéken is, valamint családi programokkal készül többek között a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Vármúzeum, a Nemzeti Levéltár, a Szentendrei Skanzen és a Fonó is.

A nemzeti ünnep alkalmából, március 15-én 10 és 18 óra között pedig még a Parlament is kitárja kapuit az érdeklődők előtt.

A nemzeti ünnephez kapcsolódó programok miatt március 15-én, szombaton közúti korlátozásokra és emiatt közösségi közlekedési változásokra kell készülni Budapest belvárosában. Mielőtt útnak indulunk, érdemes ezekről tájékozódni. A lezárásokról és forgalomkorlátozásokról korábban ITT írtunk.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Varga György

