Horn Gábor őrjöngött a stúdióban: „Én kivinném a gyerekemet a Pride-ra, képzeld el!”

Nehezen viseli a Pride betiltását Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke – nem annyira, mint a Momentum képviselői, akik eszement botrányt csaptak az Országgyűlésben, de azért nehezen.

Én kivinném a gyerekemet a Pride-ra, képzeld el!

– kiabálta az egykori SZDSZ-es államtitkár az ATV műsorában, majd azzal érvelt a Pride mellett, hogy „akinek nem tetszik, ne menjen oda”. Később arról is beszélt, hogy nem érti, ki ruházta fel a kormányt arra, hogy eldöntse, mi a jó az ő gyerekének és mi nem.

Varga Ádám, a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese arra világított rá, hogy az LMBTQ a szexuális kisebbségeket tömörítő csoport, és úgy véli, nincs helye gyermekeknek olyan rendezvényeken, amelyek a szexualitásról szólnak.

Szerintem meg van!

– förmedt rá Horn Gábor, akinek az alapítványát egyébként több mint 80 millió forinttal támogatták külföldről, pedig a legrosszabb becslést adta az európai parlamenti választások előtt.

A Magyar Nemzet az adatokat vizsgálva arra jutott, hogy az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatások 30 százalék feletti növekedést mutattak a Republikonnál, amely az MSZP és a Párbeszéd munkáját segíti.

A lap cikkében arra is rámutatott: a beszámoló tanúsága szerint érkeztek külföldi pénzek a Republikonhoz Brüsszelből, illetve a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványtól és szervezeteitől is. Így talán még inkább értelmet nyert, hogy 2023 nyarán miért is publikált Horn Gábor cikket a HVG-n „Köszönet Soros Györgynek” címmel.