„Tegnap robbant a hír, hogy Petschnig Mária Zita múlt héten egy Tisza-sziget rendezvényen megtámadta az édesanyák számára bejelentett szja-mentességet. Kéri László felesége korábban már a 13. havi nyugdíjnak is neki ment.

Mint ismert, Petschnig Mária Zita amellett, hogy közgazdászként a Tisza Párt szakértői körének tanácsadója, a tiszás rendezvényen most is mellette ülő Kéri László felesége. A politológusról köztudott, hogy gyakorlatilag az összes eddigi balliberális jelöltet kiszolgálta. Magyar Péterrel sincs ez másképp, továbbá Kéri rendszeresen szerepel a Kontroll adásaiban is, amit Magyar Péter testvére, Magyar Márton indított.

Tisztán látszik, hogy mi történne, ha véletlenül Magyar Péter kerülne hatalomra.

Gazdasági szakértőjének a mostani kirohanása sem volt minden előzmény nélküli, hiszen maga Magyar Péter 2025. február 28-án »koncnak« és »ócska hazugságnak« nevezte a többgyermekes édesanyák adómentességét a Hvg.hu-nak adott interjúban.

Petschnig Mária Zita azonban még ennél is tovább ment, visszataszító, gyomorforgató módon gúnyolódott az ötven fölötti édesanyákon, olvassák el, mit volt képe mondani:

»Ugye ott már a háromgyerekeseknek ott már ez a 200 milliárd megy. A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni. Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására.«”