Ezt tudjuk eddig az Alaptörvény-módosításról

Erélyes fellépés a külföldi spekulánsokkal szemben

Ugyancsak a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője ismertette közösségi oldalán a tervezett módosítás második részét is. A kísérőszövegben leszögezte, „minden eszközzel megvédjük Magyarország szuverenitását”. Úgy fogalmazott, az elmúlt években „egyre gátlástalanabbul és egyre szélesebb körben avatkoztak be külföldi hatalmak, spekulánsok” Magyarország belügyeibe, akár választási folyamatokba is, emellett aktív lejárató tevékenységet folytattak Európa-szerte hazánk ellen.

Majd bemutatta a módosítás szövegét, mely így szól: „Más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgár törvényben meghatározott feltételek esetén Magyarország területéről kiutasítható, ha tevékenysége Magyarország nemzeti szuverenitását, közrendjét, területi integritását vagy biztonságát veszélyezteti”.