Egy kis érzékenyítés francia módra jöhet? (VIDEÓ)

Nem annyira jó előjel, ha valaki IMDb-csak 6 pont körüli filmekkel rendelkezik, a francia rendező, Julie Delpy pedig nem igazán tud jobb produkciót felmutatni. Az összképet ráadásul színésznőként is rontja, hiszen aki szerepelt a kultikus Egy amerikai farkasember Londonban 1997-es folytatásában, az Egy amerikai farkas Párizsban című ultra gagyi horror-vígjátékban, az már eleve hendikeppel indul. Nos, a most moziba kerülő Barbárok a szomszédban ennek a hölgynek a filmje, így a megtekintést megelőzően bőven akadtak kétségeim, a tartalmi ismertetőt olvasva azonban leginkább arra voltam kíváncsi, hogy mennyire működik propagandaként, vagyis viccesen előadott érzékenyítésként, illetve milyen képet fest a befogadó és a befogadott népekről. Nos, vegyeset.

Barbárok a szomszédban poszter

Népcsere, avagy ukránok helyett szírek

A történet egy kis francia faluban játszódik, ahol indításnál a polgármester nagy büszkén jelenti be, hogy a közösség ukrán menekülteket fogad be, méghozzá egyhangú szavazásnak hála – amiről azért látjuk, hogy nem is annyira egyhangú, de azért átmegy az ülésen. A gond onnantól kezdődik, hogy mint kiderül az ukrán menekültek éppen nagy népszerűségnek örvendenek, emiatt „teljesen elfogytak”. De semmi probléma, akadnak helyettük szírek, és ugye mi a különbség? Van egyáltalán? Ha igen, azt hogy fogadják a helyiek? Nos, ahogy az sejthető, nem mindenki örül a váltásnak és az érkező menekülteknek, ami miatt a feje tetejére áll a nyugodt kis faluban az élet.