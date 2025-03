„Magyarországnak ma nincsen miniszterelnöke.

«A miniszterelnökön túllépett az idő. Ő azt hiszi, hogy még ő a miniszterelnök. De ő nem az. Jogi értelemben még lehet, hogy az. Alá tud írni papírokat, még meg is kapja a kormánykoalíció tagjainak a támogatását, de valójában elvesztette a kormányzáshoz szükséges bizalmi alapot. Magyarország állampolgárai nem tudják elfogadni a mostani gazdasági helyzet megoldására vonatkozó javaslatait. Csak idő kérdése, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy ez a kormány nincs is. Én ezért lassan nem is a miniszterelnökkel foglalkozom, hiszen ő nem a megoldás része, hanem ő a probléma. Ma már felesleges is azt követelni, hogy mondjon le. Ő már – a szó igazi értelmében nem is miniszterelnök. Rajta már túllépett az idő.«

Idejét nem tudom, hogy mikor volt, s mi volt az utolsó valódi miniszterelnöki ténykedése. Jó ideje csak a hergeléssel, az itthoni és külföldi destruktív cselekedeteivel hívja fel magára a figyelmet, s azzal foglalja el magát, hogy bárkit, aki fellép ellene, azt valamilyen módon ellehetetlenítse, miközben a családja gazdagodásával, a hatalom minden áron való megtartására van ideje.

Röviden: még akkor is jobban járnánk, ha mostantól a 2026-os választásokig be se járna a hivatalba. Még miniszterelnök nélkül is sokkal jobban mennének a dolgok, mint így.”