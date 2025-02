Az ember feje ugyan nem káptalan, fejben tartani és operatívan kezelni nem tudja az elérhetővé vált, sokszorosan kibővült információkat, de az így is fontos tudás lehet a jövőben a specializált szakmai ismeret háttereként. Vagyis a kényszerű specializálódás létrehozta »szakbarbár« kinövéseket a ChatGPT rendszeres beiktatásával az egyetemi oktatás utáni fázisban le lehetne nyesegetni, és egyszerűen okosabb és szélesebb látókörű értelmiséget lehetne létrehozni a jövőben.

A ChatGPT-t már az egyetemi oktatásba is szisztematikusan be kellene vonni, és a diákokkal közösen új és új tananyagokat összeállítani a tanár vezetésével folyamatosan egy-egy tárgynál. Például a szociológiai oktatásban a diá­kokkal iparszociológiai, gazdaságszociológiai, oktatásszociológiai, vallásszociológiai stb. gyűjtéseket lehetne a szemináriumokra létrehozni és megvitatni, és ezzel a diák nemcsak passzívan tanulna, hanem információgyűjtéssel a tanár vezetése mellett maga is alkothatna.

Ezt lehetne kiegészíteni – a specializált szakmaiság továbbvitelét megszakítva – egy széles polihisztor tudásszerzés fázisával, és ezt az adott szakterület tág szomszédságát bevonva egy egyéves képzésben kiépíteni.

Itt a számba jövő terület a humán szakoknál a teljes társadalom- és történettudomány lehetne, és a PhD előtti képzési szakaszban egy jogász, egy szociológus, egy politológus, egy média szakos, egy történész stb. az összes társadalmi szektorra – egy vezető tanár koordinálása mellett – könyvterjedelmű gyűjteményeket állítana össze társaival a terület szegmenseit megosztva, és a gyűjteményeket hetente online szemináriumokon megvitatva.”

