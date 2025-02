Nincs mese: Karácsonyéknak színt kell vallaniuk, hogy érintettek-e a USAID-botrányban

Akár a főváros is érintett lehet

Szentkirályi Alexandra hétfői Facebook-bejegyzésében utalást tett arra, hogy a budapestieknek joguk van tudni, kik és milyen célból próbálják befolyásolni Budapest és Magyarország jövőjét: „A miniszterelnök nemrég hangsúlyozta, hogy minden, az Egyesült Államokból érkező támogatást nyilvánosságra kell hozni, és jogi következményekkel kell szembenézniük azoknak, akik külföldi pénzeket fogadnak el a magyar politika befolyásolására” – fogalmazott posztjában a politikus.

Szerdán Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP képviselője is posztolt a témában közösségi oldalán. A politikus szerint fontos, hogy a budapestiek tisztán lássanak abban a kérdésben, hogy a Főpolgármesteri Hivatal együttműködött-e olyan szervezetekkel az elmúlt időszakban, akik részesültek a USAID támogatásaiból. Szepesfalvy Anna bejelentése szerint a Fidesz előterjesztést nyújtott be a közgyűlés részére, amelyben azt kérik: a főpolgármester „készítsen írásbeli beszámolót arra vonatkozóan, hogy 2019. november 5-e és 2025 február 26 közötti időszakra kiterjedően, mely a USAID keretében is finanszírozott szervezetekkel alakított ki a Fővárosi Önkormányzat bármilyen jellegű jogviszonyt”.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter