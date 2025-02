Néhány tucat ember lézengett a Tisza Párt által meghirdetett balatonfüredi tüntetésen

Gyér érdeklődés mellett szervezett tüntetést a Tisza Párt a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésének helyszíne mellett, Balatonfüreden – számolt be róla a Magyar Nemzet. „Az Első Balatonalmádi Tisza-sziget nevű szerveződés a demonstrációnak félpályás útlezárással próbált nagyobb nyomatékot adni, de így is csak néhány tucatnyi résztvevőt sikerült összeverbuválniuk” – jegyzi meg a portál, és kiemelik azt is,

hogy a Tisza a Balaton térségében meglehetősen szerény mozgósítási képességgel rendelkezik.

Mint tájékoztatnak: a demonstrációt Soós Gábor ügyvéd kezdeményezte, aki immár a Tisza Párt aktivistája, de korábban jobbikos politikus volt. Többször indult önkormányzati választásokon: 2019-ben Balatonfűzfőn szerzett mandátumot, de 2020-ban részt vett a testület feloszlatásában, és az időközi voksoláson már nem választották meg.

Jelenleg a Tisza egyik helyi embere, potenciális képviselőjelöltje Veszprém 2. számú egyéni választókerületében

– ismerteti a lap.

„Soós már a kezdetek óta, 2024. április 10-től tagja a Talpra Magyarok! – Tisza közössége Facebook-csoportnak. Rendkívül aktív a közösségi médiában, és május elsején ott volt Magyar Péter veszprémi utcafórumán. Másnap Balatonfüredre, Zircre és Pápára is követte a Tisza Párt elnökét, sőt tavaly július 10-én Kijevbe is elkísérte Magyar Pétert” – sorolja a portál.

A Blikk is a helyszínen volt, de mint írják, a résztvevők nem akartak nyilatkozni a lapnak, egyikük neve elhallgatását kérve azt mondta:

a Balaton védelme érdekében tüntetnek, és az csak véletlen egybeesés, hogy épp itt a közelben és ezen a napon zajlik a Fidesz frakcióülése.

A portál beszámol: a tüntetők autóin „loptok, csaltok, hazudtok” és más hasonló feliratok voltak olvashatók, miközben gitárkísérettel elénekelték a Börtön ablakában című dalt.

Nyitókép: képernyőfotó / Blikk videó