Most jön a Grand Karácsony–Magyar Péter projekt – szakértők a rákosrendezői helyzetről (VIDEÓ)

A budapesti várospolitika egyik legvitatottabb kérdésévé vált a Rákosrendező területére tervezett ingatlanfejlesztés, amelyet az úgynevezett „Grand Budapest” projekt néven ismerhettünk meg. A beruházás kapcsán a főváros vezetése és a kormányzat között éles vita bontakozott ki, amelyben az ellenzéki és kormánypárti politikai erők különböző érdekek mentén ütköztek meg.

A beszélgetés során Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy fogalmazott:

A főváros most is arra játszott, hogy mit miért ne csináljunk. Mi lenne, ha ezt az energiát abba fektetnék, hogy hogyan csináljunk valamit végig?”

Az álláspontja szerint a budapesti vezetés inkább gátolja a fejlesztéseket, minthogy elősegítse azok megvalósítását.

A projekt támogatói szerint a beruházás jelentős magántőkét és állami hozzájárulást hozott volna, amely elősegíthette volna a barnamezős területek revitalizálását. Kőrösi Koppány fejlesztéspolitikai szakértő kifejtette, hogy

a barnamezős fejlesztések mindig komoly környezeti és pénzügyi kihívásokkal járnak:

„Ezeknek a területeknek az óriási előnye, hogy van egy beépíthető telek a városon belül. Viszont a hátrányuk, hogy rendkívül drága a környezeti kármentesítés, amely az építkezések elengedhetetlen előfeltétele.”

A projekt egyik fő kritikája az volt, hogy a tervezett felhőkarcolók elcsúfították volna Budapest látképét. „Azt mondták, hogy 500 méter magas felhőkarcolók rondítottak volna bele a Hősök tere látképébe” – mondta Pindroch Tamás. Ugyanakkor a fejlesztési dokumentumok szerint a végső tervek még nem voltak rögzítve, így az épületek végleges formája sem volt tisztázott.

Politikai szempontból a beruházás visszautasítása különös fordulatot hozott, hiszen Karácsony Gergely és a Tiszapárt vezetője, Magyar Péter is támogatta az elővásárlási jog gyakorlását, amellyel a főváros megszerezhette a területet. Ez azonban komoly anyagi és szervezési kötelezettségeket ró a városra.

A főváros olyan pénzügyi kockázatot vállalt, amelyre jelenleg nincs meg a megfelelő forrás”

– mondta Kőrösi Koppány, rámutatva, hogy az előzetesen kalkulált összeg nem fedezi a szükséges kármentesítési és fejlesztési munkálatokat.

Pindroch Tamás politikai szempontból is kritikusnak tartotta a döntést: „Ez nem egy új politikai minőség. Magyar Péter láthatóan beállt ugyanabba a sorba, ahol Gyurcsányék állnak.” Az elemző szerint az ügy azt is bizonyítja, hogy a fővárosi vezetés továbbra is inkább akadályokat gördít a kormány tervei elé, mintsem együttműködne velük Budapest fejlesztésében.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy Karácsony Gergely előző ciklusában nem volt képes jelentős városfejlesztési projektek sikeres lebonyolítására.

Láttunk már egy parkfejlesztést, amit Karácsony Gergely megvalósított... a Városháza parkot – jegyezte meg ironikusan Kőrösi Koppány,

hiszen a több, mint egy évtizede beígért park máig nem valósult meg.

Összességében a Rákosrendező ügye egy újabb példája annak, hogyan ütközik a budapesti városvezetés és a kormány politikai és gazdasági érdeke. Bár a főváros hivatalosan magához vonta a projekt irányítását, a pénzügyi és szervezési nehézségek komoly kérdéseket vetnek fel a megvalósíthatósággal kapcsolatban. „Mostantól Rákosrendezőn lehet majd megtekinteni, milyen az, ha nem a Fidesz kormányoz” – idézte Kohán Mátyás publicisztikáját a beszélgetés végén Kacsoh Dániel.