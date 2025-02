Megnövelt sebességhatár és szimuláció – mit lehet tudni az új KRESZ-ről?

Szimulációból a valóságba

Hogy immáron 2025-be léptünk, azt nemcsak a Digitális Állampolgárság mutatja, de az új szabályzat azon része is, hogy aki a B kategóriás jogosítványt kívánja megszerezni, az a tervezet szerint részt vehet olyan szimulációs oktatásban, melynél veszélyes és a forgalmat akadályozó helyzetek kerülnének előtérbe. Erre természetesen egy GTA vagy Need For Speed videójáték nem alkalmas,

így a vizsgán is csak a közlekedési hatóság által engedélyezett szimulátorral végzett gyakorlást vennék figyelembe, ráadásul a kötelező 29 gyakorlati órából ilyen módon legfeljebb hatot válthatnak ki a tanulóvezetők.

De az elmélet után a gyakorlathoz visszatérve: a tervezet a dokumentum alapján 14 éves kor alatt kötelezővé tenné a kerékpáros bukósisak viselését, valamint a kötelező oldaltávolságot is előírná. A leírtak alapján ez egy méter lenne az 50 kilométer per óra sebességig, nagyobb sebesség esetén pedig legalább másfél méter tartása lenne kötelező, amivel a gyorsabb járművek által keltett légörvények hatása is csökkenne, ráadásul a kerékpáros oldalirányú kitérés sem okozna balesetveszélyt.