Magyar Pétert már a baloldali média sem kíméli: rápirítanak, ha hazudik

A valóság ezzel szemben az, hogy Varga Judit több olyan esetet is említett, amikor Magyar Péter fizikailag is bántalmazta. Egyik alkalommal terhesen nekilökte az ajtónak, máskor késő este, ittasan könyvekkel dobálta, majd levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzávágta.

Magyar önmagát is megcáfolta, amikor arról beszélt tavaly május 9-én a miskolci látogatása során:

nem kell elhinni, hogy korábban Mészáros Lőrinchez jelentkezett munkára, mert ez csak a „propaganda hazugsága” – jelentette ki. Egy hónappal korábban a Válasz Online podcastműsorában azonban még egészen másképp adta elő a történetet. Kijelentette, el szeretett volna menni Mészáros egy másik piaci céghez.

Egészen nevetséges állításokat is tett, például azt, hogy a kampányrendezvényein szándékosan blokkolják a hatóságok az internetelérést. A rendőrség gyorsan helyretette a legvadabb összeesküvés-elméleteket idéző hazugságot. A közösségi oldalakon közzétett – nehezen azonosítható – fényképfelvételeken minden valószínűség szerint egy szolgálati (EDR) rádiókészülék látható, olyan, amilyet a rendőrök – így a gyűlések biztosításába beosztott munkatársaink is – használnak – közölte a hatóság.

A lap szerint vaskos hazugságokat közölt a magyar életszínvonal alakulásáról is a Tisza Párt elnöke.

A választási kampány hajrájában a közszolgálati televízióban rendezett vitán azt mondta, az utóbbi két évben 15-20 százalékkal csökkentek a reálbérek. Ezt a valótlanságot éppen a Lakmusz leplezte le, a KSH adataira támaszkodva. Eszerint 2022-ben a magas infláció ellenére a reálkeresetek 2,5 százalékkal emelkedtek, és 2023-ban is csak 2,9 százalékkal csökkentek. Két év alatt az összesített reálbércsökkenés nem 15-20 százalékos volt, hanem mindössze 0,47 százalékos.

Szintén a 444 tényellenőrei cáfolták Magyar gyakran hangoztatott állítását arról, hogy hazánk az EU második legszegényebb országa. Az Eurostat utolsó, 2023 decemberében készült felmérése szerint Magyarország egy főre jutó GDP-je az unió átlagának 76,4 százalékát érte el vásárlóerő-paritáson.

Ezzel a 27 tagállam közül az ötödik legrosszabb helyen állunk.

Egyik alkalommal pedig azt mondta, Belgiumban az emberek 90 százaléka sportol, és az átlagéletkor 88 év. És 80 éves korukig egészségesen élnek az emberek. A valóságban 41,9 év az átlagéletkor, míg az Európai Unió átlaga 44,5 év.

