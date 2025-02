Magyar Péter „szépen” megoldotta – egy platformra került a „huszonhárommillió románnal” riogatókkal

A helyzet az, hogy a főváros sosem épített semmit, ami maradandó és fontos. A nagyberuházások mögött mindig is az állam állt, vagy az állam által idecsábított befektetők.

Így volt ez a millennium idején, amikor világvárossá vált Budapest, csak akkor a közmunkatanács, Budapest képviselői segítették és nem hátráltatták a kormányt. Így volt ez az előző tizenöt évben is,

Karácsony Gergely pont így beszélt a Városligetről, amely közben világsiker lett, és a fővárosiak éppúgy sokra becsülik, mint a városba látogató vidékiek.

Így volt ez akkor is, amikor Wachsler Tamás irányításával elkezdődött a Kossuth tér rendbetétele, és a parkolóból egy káprázatos városi tér lett, a munkálatok alatt a szobrokon purparlézott az ellenzék. Most mindenki szereti és becsüli a nemzet főterét. Így volt ez, amikor a Várkert Bazárt, majd a budai várat elkezdték rendbe hozni, ma már minden arra járó gyönyörködik benne. Amikor Széchenyi Ödön javaslatára a 19. század utolsó harmadában svájci szakemberek építeni kezdték a siklót, az extrémebb beruházás volt, mint ma egy lepusztult, ebek harmincadjára hagyott városi tér rendbetétele. Akkor is voltak, akik érveltek ellene, igaz, jóval színvonalasabban, mint a mai ellenzék.

Szerencsére felépült, ahogy néhány gyönyörű svájci villa is a városban.

Rákosrendező jövőjét nem ismerjük. Könnyen lehet, hogy azt az utat járja majd be, amelyet az eddigi beruházások: sikeres lesz, és közszeretetet vív ki. Az ellenzék viszont évtizedek óta, még ha a szereplők a forgószínpadon változnak is, ugyanazt fújja: ne, ne, ne! Annyiban következetesek, hogy ők nem is építenek soha semmit.