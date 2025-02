Kriptovaluta és életbiztosítás

A leadott vagyonnyilatkozata alapján Kocsis Máténak továbbra sincs ingatlan a nevén. Ugyanakkor birtokol egy Szász Endre-festményt, amelyhez még 1982-ben jutott hozzá ajándékozás révén. A Fidesz frakcióvezetőjének névértéken húszmillió forintja van Prémium Magyar Államkötvényben. Folyószámlán és készpénzben lévő megtakarítása 74 millió forintra emelkedett. Az országgyűlési képviselői megbízatása mellett a Hobby Key Kft.-ben tölt be tisztséget, amiért legfeljebb havi 500 ezer forintot kapott.

Gelencsér Ferencnek, a Momentum egykori elnökének továbbra sincs ingatlanja sem egyéb értéktárgya. Ugyanakkor

kriptovaluta megtakarítása 19 millió forintra, míg értékpapír megtakarítása 11 millióra nőtt.

Gelencsér hitelintézeti számlakövetelése 8,7 millióra emelkedett. Ugyanakkor nem csak képviselői, hanem alpolgármesteri tisztségből is származik jövedelme.

Az MSZP frakcióvezető Tóth Bertalan továbbra is több ingatlannak is részben vagy egészben tulajdonosa, de van egy ötmilliós névértékű életbiztosítása is. Pénzintézeti számlakövetelése 12 milliós, míg más szerződés alapján fennálló követelése 10 millió forint. Hitelintézettel szembeni tartozása 20 millió forint.

Ungár Péter továbbra is II. kerületi ingatlan tulajdonosa negyed részben és van egy Toyota RAV4 gépkocsija. Ezen kívül van egy 12 millió forintos, valamint egy devizaalapú, 9 millió forintos pénzkövetelése. Ugyanakkor az eddigi 99 millió forintos „más szerződés alapján fennálló” pénzkövetelése eltűnt a vagyonnyilatkozatából. Ungvárnak továbbra három cégben van érdekeltsége: az Azonnali Média Kft.-ben, a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben, és a PIÓ-21 Kft.-ben

Tordai Bence továbbra is részben tulajdonosa a botrányos körülmények között épített 130 négyzetméteres II. kerületi háznak.

de fele részben tulajdonosa egy családi háznak is. A Párbeszéd politikusának egy Toyota Avensis-a van. Magánszemélyekkel szembeni tartozása 3,5 millióra csökkent, hiteltartozása pedig 17 millióra.

Nyitókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó:MTI)