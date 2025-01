Gyurcsánynak sok miden eltűnt a vagyonnyilatkozatából

A DK elnöke is leadta tavalyi évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát: eszerint a volt miniszterelnöknek továbbra is megvan az 50 négyzetméteres pápai lakása, ahogy a kötcsei ingatan is, amelynek fele részben tulajdonosa.

Vagyonnyilatkozatában feltüntette a 2021-ben vásárolt, több mint kétezer négyzetméteres II. kerületi ingatlant is, amit szintén fele részben tulajdonol.

Értékpapírban elhelyezett megtakarítása ugyanakkor eltűnt, pedig tavaly még 18 millió forintot tüntetett fel.

Gyurcsány Ferenc bevallása szerint hitelintézeti számlakövetelése bő 46 millió forintra rúg, míg más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összegeként egy 210 360 000 forintos kölcsön szerepel.

Tavaly még ezen a soron 432 390 000 forint lakásvásárlási előleg, valamint 10 000 000 forint és 199 360 000 forintnyi adott kölcsön volt feltüntetve.

A DK-vezérnek ugyanakkor továbbra is megvan bankhitele, amely több, mint 55 millió forint.

Érdekesség, hogy a DK elnöke továbbra is az Altus Portfólió Kft., tulajdonosa,

de a jövedelmi kategóriában az eddigi 1-5 millió forint helyett már a „díjazás nélküli” rubrikát jelölte meg.

Gyurcsány pénteki bejegyzésében kikelt a vagyonnyilatkozati rendszer ellen, mondván, hogy a „képviselők mai vagyonbevallási rendszere annyit se ér, mint az ernyedt, fáradt hajnali szellő. Csak az nem derül ki belőle, aminek kellene: ki lopott, csalt, ki volt korrupt, ki szerzett törvénytelenül ezt meg azt, és hova rejtette” – írta, hozzátéve, szerinte a Fidesz tette ilyenné a nyilatkozati rendszert.

A volt miniszterelnök ugyanebben a bejegyzésben azt is elárulta, hogy a feltüntetett vagyona mellett a képviselői fizetésen kívül „jönnek az utalások a könyve eladása után, eddig nagyjából két és félmillió forint, de ez nem éri el a bevallásra köteles nagyságot, ezért azt nem tüntette fel hivatalosan”.

Fotó: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala