Kész röhej: Nagy Ervin bement Magyar Péter testvérének a médiájába, és gyakorlatilag bejelentkezett a kultuszminiszteri posztra

Mit mondott Magyar Péternek, amikor először találkoztak? Lenne-e kulturális miniszter egy kormányváltás után? Be lehet-e még temetni az árkokat a társadalomban? Mi legyen az SZFE-vel és a Nemzeti Színházzal? Nagy Ervin volt a Kontroll, Magyar Péter testvérének a médiájának a vendége.

A színész-politikus előbb hosszan taglalta, hogy a Magyar Péter miatti kiállása miatt hogyan szűkült be a színészi léte, ami nemcsak azt jelentette, hogy elesett bizonyos film- vagy színházi szerepektől, hanem azt is, hogy mivel „túl megosztó személyiség lett a médiatérben”, a kereskedelmi televíziók is kihátráltak mögüle.

Így az RTL is, ahol korábban A tanár és a Zámbó Jimmy életéből készült, az örökösök által meglehetősen fanyalogva fogadott A király című sorozat főszereplője volt.

„Ők elfelejtettek engem” – mondta.