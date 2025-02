Jól vizsgázott Magyar Péter, Gyurcsány, Karácsony és Vitézy koalíciója: várhatóan meghiúsul Rákosrendező fejlesztése

Szinte kizárt, hogy megvalósítsa a főváros a Rákosrendező területére tervezett beruházásokat, noha Budapest a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-n keresztül – elővásárlási jogával élve – megszerezte a területet.

A Karácsony Gergely, Vitézy Dávid, Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc vezette baloldal annak ellenére ragaszkodott hozzá, hogy meghiúsítsa az állam és a 85 hektáros terület korábbi vevőjelöltje, az Egyesült Arab Emirátusok egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, az Eagle Hills fejlesztési terveit.

A befektető az 51 milliárd forintos vételáron túl 4700 milliárd forint összértékű fejlesztésre tett vállalást az állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött egyezség szerint.

A főváros legnagyobb egybefüggő rozsdaövezetének fejlesztését korábban Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is támogatta. Januárban ugyanakkor a Fővárosi Közgyűlés ellenzéki többsége – beleértve a Tisza Pártot is – jelezte, hogy a területre elővásárlási joga van a fővárosnak, amellyel élni szeretne, vállalva, hogy végrehajtja a terület fejlesztését. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közös sajtótájékoztatón mutatott be olyan látványterveket, amelyek megvalósítására a csődköltségvetésből működő főváros egyszerűen képtelen.